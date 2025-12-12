Presicce-Acquarica | malore nel blitz antidroga morto 48enne Cadavere rinvenuto dalle forze dell' ordine ipotesi colluttazione

Nella notte a Presicce-Acquarica, un'operazione antidroga si è conclusa tragicamente con il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 48 anni, originario di Salve. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause della morte, ipotizzando una colluttazione. La vicenda ha sconvolto la comunità locale.

Tragedia nella notte a Presicce-Acquarica, quando durante un blitz antidroga, gli agenti di Polizia hanno rinvenuto il corpo senza vita di un 48enne, originario di Salve, all'interno di un'abitazione privata. Durante l'intervento, al momento dell'accesso in una delle abitazioni sottoposte a controllo, un uomo presente all'interno ha aggredito gli operatori di polizia. Nel corso delle concitate fasi, l'individuo ha improvvisamente accusato un malore, perdendo conoscenza. Gli agenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo del personale sanitario. Nonostante i tentativi di rianimazione, il soggetto è deceduto. Noinotizie.it Blitz antidroga: scattano due arresti, ma uno dei presenti muore dopo l'irruzione in casa - La tragedia a Presicce Acquarica mentre era in atto un'operazione di polizia. lecceprima.it Blitz della polizia in un'abitazione finisce in tragedia: muore una delle persone presenti. Indagini in corso - E' giallo sulla morte di Stefano Urso, un 48enne di Salve. corrieresalentino.it E' giallo a Presicce-Acquarica per la morte di Stefano Urso, 48 anni, di Salve, trovato senza vita nel giardino di una casa nel centro del paese ieri sera. Secondo le prime informazioni, la polizia sarebbe intervenuta all'interno di un'abitazione dove si sospetta

