Presepi da gustare a San Vito Romano

A San Vito Romano torna l’appuntamento con Presepi da Gustare, la tradizionale manifestazione natalizia che unisce arte presepiale e sapori locali. Un’occasione per scoprire opere artigianali e assaporare i prodotti tipici del territorio, immersi nell’atmosfera magica delle festività. Un evento che ogni anno richiama visitatori e appassionati di tradizioni natalizie.

Presepi da Gustare è la manifestazione natalizia che si ripete, anche questo Natale, a San Vito Romano.Nel centro storico del borgo alle porte di Roma, dalle 11, ci saranno mercatini artigianali, presepi nelle vecchie cantine e un percorso enogastronomico ricco di sapori autentici ti aspettano. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Presepi da gustare a San Vito Romano

MANIFESTAZIONE PRESEPI DA GUSTARE I volontari della associazioni di Venaus all'opera per organizzare al meglio la serata di SABATO 13/12/2025. Per il corretto svolgimento in sicurezza l’evento è necessario disporre la chiusura al transito e al divieto d - facebook.com Vai su Facebook

San Vito al Tagliamento. Scatta l'allarme antincendio della casa di riposo: fiamme partite dal Presepe della cappella - Brutta fine per il presepe della cappella di una casa di riposo di San Vito: il manufatto ha dato il via a un principio di incendio che ha fatto scattare ... Scrive ilgazzettino.it

Ladri in chiesa, svuotano la cassetta con le offerte del presepe di beneficenza: «In arrivo le telecamere» - Ha lasciato solo le monetine dei centesimi il malintenzionato che, presumibilmente mercoledì sera, si è introdotto nella chiesa dei Battuti, ha forzato e rotto il ... Come scrive ilgazzettino.it

San Vito Romano riparte con i Presepi da gustare!

Video San Vito Romano riparte con i Presepi da gustare! Video San Vito Romano riparte con i Presepi da gustare!