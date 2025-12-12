Presepe itinerante a Voltri con abiti barocchi musica danze e sorprese

Il Presepe della Duchessa a Voltri coinvolge visitatori di tutte le età in un suggestivo percorso itinerante, arricchito da abiti barocchi, musica, danze e sorprese. L’evento, organizzato dal Gruppo Storico di Voltri, si svolgerà sabato 13 dicembre alle 15, attraversando i borghi di Borgo Gattega e Borgo Cerusa, offrendo un'esperienza unica e immersiva nel fascino del passato.

Sabato 13 dicembre alle ore 15, il Gruppo Storico di Voltri invita al Presepe della Duchessa, presepe itinerante in abiti barocchi da Borgo Gattega a Borgo Cerusa. Il percorso partirà da via Chiaramone (incrocio via Poerio) e arriverà in piazza Saredo, dove nell'Oratorio si renderà omaggio alla.

