Presentato il calendario 2026 della Giostra del Saracino | dodici mesi raccontati dagli appassionati

È stato svelato il calendario 2026 della Giostra del Saracino, un appuntamento atteso dagli appassionati. La presentazione, avvenuta questa mattina, è stata condotta dal sindaco Alessandro Ghinelli e dal consigliere comunale delegato alla Giostra Paolo Bertini, offrendo uno sguardo dettagliato sui dodici mesi di eventi e tradizioni che animano questa storica manifestazione.

È stato presentato questa mattina il calendario 2026 della Giostra del Saracino, illustrato dal sindaco Alessandro Ghinelli e dal consigliere comunale delegato alla Giostra Paolo Bertini. Il calendario nasce dagli scatti realizzati dagli utenti che hanno partecipato al contest Instagram #unannoconlaGiostra, giunto alla sua seconda edizione, confermandosi un progetto molto apprezzato dalla comunità della Giostra e dal pubblico dei social. Realizzato in due versioni, da parete e da tavolo, il calendario sarà disponibile gratuitamente fino ad esaurimento scorte e potrà essere richiesto scrivendo all'indirizzo giostradelsaracino@comune.