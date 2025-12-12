Premio Women Value Company | il riconoscimento a 4 aziende bergamasche

Il Premio Women Value Company di Intesa Sanpaolo celebra le aziende bergamasche che promuovono l’imprenditorialità femminile, l’innovazione e la parità di genere. Quattro imprese della provincia sono state riconosciute per il loro ruolo nel favorire il progresso economico e sociale, sostenendo la crescita di un modello di business inclusivo e innovativo.

Bergamo. Supporto alle donne che fanno impresa, innovazione, salvaguardia della parità di genere per il progresso economico e sociale del Paese è la missione del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo. Il riconoscimento organizzato dal Gruppo bancario guidato da Carlo Messina, in collaborazione con Fondazione Marisa Bellisario e, da quest'anno, con la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center premia anche quattro aziende bergamasche: Danke Pelletteria di Gorle, Marloc di Foresto Sparso, Confezioni Silusi di Sovere e Minetti 1980 di Bergamo. L'iniziativa, riconosciuta come categoria speciale del Premio Marisa Bellisario e giunta quest'anno alla nona edizione, è dedicata alla valorizzazione dell'imprenditoria femminile d'eccellenza per l'impegno nel promuovere la parità di genere.

Women Value Company, da Intesa Sanpaolo un premio alle imprese al femminile

