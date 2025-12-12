Premio ' Ragioni della nuova politica' oggi la cerimonia della XXII edizione

Oggi a Roma si svolge la XXII edizione del Premio 'Le ragioni della nuova politica', un riconoscimento di rilievo nel panorama politico italiano. La cerimonia si tiene nella sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello Stato, celebrando figure e idee che contribuiscono al dibattito e allo sviluppo della politica innovativa nel paese.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Oggi, giovedì 11 dicembre, a Roma, si celebrerà la ventiduesima edizione del prestigioso Premio 'Le ragioni della nuova politica' nella sala Vanvitelli dell'Avvocatura generale dello Stato, a Roma. Il Premio, istituito nel 1996 da 'L'Alba del Terzo Millennio', per volontà della presidente Sara Iannone, è un riconoscimento per quanti hanno saputo dare un contributo rilevante al Paese attraverso le proprie opere, le proprie parole, il proprio pensiero. La celebrazione, condotta dalla giornalista Camilla Nata, inizierà alle 17 con il saluto dell'Avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, seguito da una riflessione del professor Ortensio Zecchino sul tema: "L'impegno dei cattolici nella gestione della Res Publica". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Premio 'Ragioni della nuova politica', oggi la cerimonia della XXII edizione

