Premio Nobel 2025 Madeleine di Svezia con un abito in oro e velluto nero ruba la scena alla cena del re

Durante la cena del Premio Nobel 2025, la principessa Madeleine di Svezia ha catturato l'attenzione indossando un elegante abito in oro e velluto nero, firmato Monique Lhuillier. La sua presenza ha brillato tra outfit più sobri delle sorelle Victoria e della madre Silvia, che hanno optato per tonalità rosa, creando un’immagine raffinata e festiva.

La principessa sfoggia un abito perfetto per il periodo festivo firmato Monique Lhuillier mentre sua sorella Victoria e sua madre Silvia preferiscono le sfumature del rosa per i loro outfit regali. Le reali inoltre per l'evento hanno tirato fuori dallo scrigno tre tiare della loro storica collezione.

