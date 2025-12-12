Premio Ligari Riconoscimento a Volontè

Margherita Volontè ha ricevuto il Premio Ligari d’argento 2025, riconoscimento assegnato dalla Commissione nominata dal sindaco Marco Scaramellini. La premiazione celebra la sua dedizione come volontaria e il suo impegno continuo nel supporto ai bisognosi, in particolare come responsabile del Centro di prima accoglienza comunale da oltre 15 anni.

A Margherita Volontè il Ligari d’argento 2025. La Commissione nominata dal sindaco Marco Scaramellini, comprendente anche gli ex primi cittadini Bianca Bianchini e Alcide Molteni, ha assegnato il premio a Volontè, volontaria instancabile, da sempre vicina ai bisognosi, responsabile del Centro di prima accoglienza comunale da oltre 15 anni. Non si contano le persone e le famiglie, italiane e straniere, che ha sostenuto. Punto di riferimento per chi si trova in difficoltà, è una presenza fondamentale in ambito sociale per le sue collaborazioni con la Parrocchia, Servizi sociali del Comune di Sondrio, le Forze dell’Ordine e la Caritas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it