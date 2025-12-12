Premierato Casellati | restituirà agli elettori la sovranità popolare mortificata da governi tecnici e pastette

L'articolo esplora le dichiarazioni di Casellati sul premierato e sulla necessità di restituire agli elettori la sovranità popolare, criticando i governi tecnici e le alleanze politiche. Evidenzia l'importanza di mantenere la stabilità politica attraverso un impegno strategico sia a livello nazionale che internazionale.

«La stabilità attuale non è casuale: è frutto di uno straordinario lavoro politico, condotto sia a livello interno che internazionale, ed occorre garantirla anche per il futuro. Con questo obiettivo ho promosso la riforma del premierato, ora all’esame della Camera, dopo l’approvazione del Senato lo scorso giugno. L’iter si concluderà entro la fine della legislatura». Così il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati, spiega durante la lectio magistralis all’ Università di Torino, esegesi e prospettive della “madre di tutte le riforme”. Elisabetta Casellati rilancia la riforma del premierato. Secoloditalia.it

Casellati, il premierato andrà in porto entro la legislatura - "La riforma è in seconda lettura alla Camera, siamo in fase di audizioni e questa riforma andrà in porto entro la fine della legislatura, c'è ancora tutto il tempo per lavorare. ansa.it

Riforme: Casellati, 'premierato non per c. destra, dare stabilità anche a chi verrà' - "Oggi viviamo una situazione di stabilità con il governo Meloni", ma "come si può costruire se non c'è visione del futuro? iltempo.it

L'Espresso. . Panel “L’intervista a Casellati” - 70 anni de L’Espresso. Con Emilio Carelli e Maria Elisabetta Alberti Casellati Il direttore Emilio Carelli intervista la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati - facebook.com facebook