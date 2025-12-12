Prato la notte di Capodanno tra Silent Disco musica in centro e concerti di tradizione

Prato si appresta a vivere la notte di Capodanno con un programma vario e coinvolgente, che unisce musica, eventi in centro e tradizione. La città si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con iniziative pensate per tutte le età, creando un clima di festa e convivialità.

Prato, 12 dicembre 2025 - Prato si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il 2026 con un calendario ricco di appuntamenti che unisce innovazione e tradizione, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. Il cuore della festa sarà la Silent Disco, un’esperienza immersiva e colorata che animerà quattro diversi angoli del centro storico trasformandoli in una grande pista a cielo aperto. Il pomeriggio del 31 dicembre partirà con le iniziative dedicate ai più piccoli: dalle 16.30 alle 18.30 in piazza del Comune va in scena lo spettacolo di bolle di sapone a cura di Jeniale Performer, un’animazione magica che accompagnerà i bambini nell’attesa della notte più lunga dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, la notte di Capodanno tra Silent Disco, musica in centro e concerti di tradizione

Prato si prepara a celebrare la notte di San Silvestro e l’arrivo del 2026 con un programma che unisce innovazione e tradizione, coinvolgendo il centro cittadino e offrendo occasioni per tutte le età. L’evento principale sarà la Silent Disco, in programma dalle - facebook.com Vai su Facebook

Prato, droni in volo di notte contro l’abbandono di rifiuti Vai su X

Prato, la notte di Capodanno tra Silent Disco, musica in centro e concerti di tradizione - Quattro dj animeranno la notte di San Silvestro con una Silent Disco diffusa in tutta la città, mentre al Politeama torna il Concerto degli auguri e il primo gennaio risuona la stazione con l’Orchestr ... Secondo msn.com

Quanta bella musica per San Silvestro - Prato si prepara a vivere la notte di San Silvestro e il Capodanno con tanti appuntamenti per tutte le età e un’iniziativa speciale: l’innovativa Silent Disco, un’esperienza colorata e divertente che ... Scrive msn.com

TG PADOVA (28/12/2016) - “BOTTO DI CAPODANNO”, MAXI SEQUESTRO DI KETAMMINA

Video TG PADOVA (28/12/2016) - “BOTTO DI CAPODANNO”, MAXI SEQUESTRO DI KETAMMINA Video TG PADOVA (28/12/2016) - “BOTTO DI CAPODANNO”, MAXI SEQUESTRO DI KETAMMINA