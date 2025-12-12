PRAGMATA rivela la data di uscita fissata per il 24 aprile 2026

Durante i The Game Awards 2025, Capcom ha annunciato che PRAGMATA uscirà il 24 aprile 2026. Il trailer presenta un paesaggio urbano lunare e conferma il debutto simultaneo su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

In occasione dei The Game Awards 2025, Capcom ha rivelato che PRAGMATA uscirà il 24 aprile 2026. In un nuovo trailer che esplora un paesaggio urbano lunare, il gioco d'azione sci-fi ha anche confermato che una versione per Nintendo Switch 2 sarà lanciata in contemporanea con PlayStation5, Xbox Series XS e PC tramite Steam. Una demo dell'attesissimo titolo è disponibile a partire da oggi, prima su Steam e successivamente su console. I preordini per PRAGMATA iniziano oggi su tutte le piattaforme. Come bonus esclusivo, i giocatori che effettueranno il preordine riceveranno l'abito Neo Bushido in stile samurai di Hugh e il costume Neo Kunoichi ispirato ai ninja di Diana.

