Pragmata ha una data di uscita anche su Nintendo Switch 2

Durante i The Game Awards 2025, è stata finalmente annunciata la data di uscita di Pragmata, incluso il versione per Nintendo Switch 2. Dopo un lungo periodo di attesa e incertezze, i fan possono ora prepararsi al rilascio di questo atteso titolo, che promette di portare innovazione e coinvolgimento nel panorama videoludico.

(Adnkronos) – Il lungo periodo di incertezza che avvolgeva Pragmata è stato finalmente interrotto durante i The Game Awards 2025. Capcom ha sfruttato l'evento per ufficializzare che l'avventura sci-fi arriverà sul mercato il 24 aprile 2026. Il nuovo trailer mostrato durante la serata, focalizzato su un suggestivo paesaggio urbano lunare, ha portato con sé una . Periodicodaily.com

PRAGMATA arriverà anche su Nintendo Switch 2, la data di uscita

