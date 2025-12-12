Poste sale al 27,32% di TIM ma chiede esenzione obbligo di OPA

Poste Italiane ha aumentato la propria partecipazione in TIM, raggiungendo il 27,32% del capitale ordinario dopo aver acquisito la quota residua detenuta da Vivendi. Questa mossa solleva questioni riguardo all’obbligo di OPA e alle future strategie di TIM nel contesto del settore delle telecomunicazioni.

Poste Italiane ha acquisito la quota residua detenuta da Vivendi in TIM, salendo così al 27,32% del capitale ordinario della società di telecomunicazione. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha fatto sapere che si avvarrà dell'esenzione prevista dal Testo Unico della Finanza cedendo la quota eccedente il 25% che fa scattare l'obbligo di OPA. Poste Italiane rafforza la partecipazione in TIM. Giovedì il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha formalizzato l' acquisizione della partecipazione residuale posseduta da Vivendi in Telecom Italia, costituita da 384.099.915 azioni ordinarie corrispondenti al 2,51% del totale delle azioni ordinarie e al 1,80% del capitale sociale di TIM.