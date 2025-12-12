Post alluvioni assegnati altri contributi

Sono stati assegnati ulteriori contributi a seguito delle domande ammesse nell’ambito della seconda tranche di finanziamenti derivanti dalla raccolta fondi ‘Emergenza alluvioni Bagnacavallo’. L’istruttoria ha valutato 49 richieste, consentendo di sostenere le comunità colpite dall’emergenza. Questa iniziativa mira a fornire supporto concreto per il ripristino e la ripresa delle aree interessate.

Sono 49 le domande ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria predisposta per la seconda tranche di contributi derivanti dalla raccolta fondi ‘ Emergenza alluvioni Bagnacavallo ’, chiusa il 21 novembre. Nello specifico, sono stati assegnati 13.750 di buoni spesa (su un totale di 34 domande ammesse), 6.600 euro di contributi una tantum per auto rottamate (11 domande) e 3.500 euro per i proprietari di immobili nella zona rossa di Traversara (4 domande). Sono stati perciò assegnati contributi per un valore totale di 23.850 euro, che si vanno a sommare agli oltre 140mila della prima tranche erogata in estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Post alluvioni, assegnati altri contributi

ASSEGNATI I FONDI DI SOLIDARIETA’ AGLI ARTIGIANI COLPITI DALL’ACQUA GRANDA | 11/07/2020

Video ASSEGNATI I FONDI DI SOLIDARIETA’ AGLI ARTIGIANI COLPITI DALL’ACQUA GRANDA | 11/07/2020 Video ASSEGNATI I FONDI DI SOLIDARIETA’ AGLI ARTIGIANI COLPITI DALL’ACQUA GRANDA | 11/07/2020

Cerca Video Caricamento del Video...

''I lavori di ricostruzione post alluvioni: programmazione e prospettive'' - Invio slide: L'incontro è stato organizzato da ANCE Emilia-Romagna dlvr.it/TPjqwr Vai su X

Un alleggerimento della burocrazia, con procedure più snelle per i privati colpiti dalle alluvioni che hanno avuto danni entro i 30mila euro, oltre alle spese tecniche e all’indennizzo per i beni mobili. Contributi suddivisi in tre categorie, a seconda dell’entità del - facebook.com Vai su Facebook

Post alluvioni. Assegnata la seconda tranche dei contributi della raccolta fondi - Sono 49 le domande complessivamente ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria predisposta per la seconda tranche di contributi derivanti dalla ... Secondo ravennanotizie.it

Buoni spesa, una tantum per auto rottamate e contributi per i proprietari di immobili nella zona rossa di Traversara - Distribuiti altri 24mila euro di aiuti dal fondo delle donazioni per gli alluvionati di Bagnacavallo, accolte 49 domande ... Si legge su ravennaedintorni.it