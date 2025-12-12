Porto Livorno serve il Segretario Generale entro dicembre per rientrare nel treno della Finanziaria

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha recentemente insediato il Comitato di Gestione di Porto Livorno, segnando un passo importante per lo sviluppo del porto. Per rispettare le scadenze previste dalla Finanziaria, è necessario nominare un Segretario Generale entro dicembre, al fine di avviare rapidamente le attività e garantire la piena operatività dell'ente.

LIVORNO – Dal porto di Livorno è arrivata ieri una buona notizia: l”Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha finalmente insediato il Comitato di Gestione. Ne fanno parte i delegati di Livorno e Piombino, oltre che il Direttore marittimo. Il delegato della Regione non è stato invece ancora indicato. Ma l’ emergenza non è ancora finita, anzi, rimane da nominare il Segretario Generale, ovvero colui che deve guidare la macchina amministrativa dell’ente e prendersi – insieme al presidente – le decisioni più difficili, che finora sono state rimandate a tempi migliori. Tra le banchine di Livorno, infatti, serpeggia una malcelata inquietudine per i tempi lunghi nella definizione della governance del porto della Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it