Porto di Salerno sequestrate 10 auto rubate in Canada e dirette in Guinea

Nel porto di Salerno, sono state sequestrate dieci auto rubate in Canada e dirette in Guinea. L’operazione, condotta da autorità italiane e canadesi, ha coinvolto diverse forze di polizia e ha portato al sequestro di veicoli di alta cilindrata, evidenziando l’efficacia delle attività di contrasto al traffico illecito di veicoli.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli Campania 2 – sede di Salerno, l’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, in collaborazione con personale della “Royal Canadian Mounted Police” presso l’Ambasciata del Canada in Italia, hanno condotto un’importante e complessa attività info-investigativa che ha riguardato le merci in transito presso lo scalo portuale di Salerno, all’esito della quale sono state sequestrate 10 autovetture di grossa cilindrata e del valore commerciale totale di circa 500. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Porto di Salerno, sequestrate 10 auto rubate in Canada e dirette in Guinea

PORTO DI SALERNO, I NUMERI DEL 2025 E LE PREVISIONI PER IL 2026 Il porto di Salerno rafforza la propria posizione tra le principali rotte crocieristiche del Mediterraneo. Dopo aver chiuso il 2025 con volumi in costante crescita, lo scalo si pone l’ambiz - facebook.com Vai su Facebook

Porto di Salerno, sequestrate 10 auto di lusso rubate in Canada: valore di 500mila euro - Operazione congiunta al porto di Salerno: GdF, Dogane e Polizia sequestrano 10 auto di lusso rubate in Canada e dirette in Guinea. Si legge su infocilento.it

Sequestrate al porto di Salerno auto rubate in Canada e dirette in Africa - L'articolo Sequestrate al porto di Salerno auto rubate in Canada e dirette in Africa proviene da OttoPagine. Scrive msn.com

Salerno, 10 tonnellate di sigarette sequestrate al porto

Video Salerno, 10 tonnellate di sigarette sequestrate al porto Video Salerno, 10 tonnellate di sigarette sequestrate al porto