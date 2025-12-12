Porto di Salerno sequestrate 10 auto rubate in Canada e dirette in Guinea

Nel porto di Salerno, sono state sequestrate dieci auto rubate in Canada e dirette in Guinea. L’operazione, condotta da autorità italiane e canadesi, ha coinvolto diverse forze di polizia e ha portato al sequestro di veicoli di alta cilindrata, evidenziando l’efficacia delle attività di contrasto al traffico illecito di veicoli.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli Campania 2 – sede di Salerno, l’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, in collaborazione con personale della “Royal Canadian Mounted Police” presso l’Ambasciata del Canada in Italia, hanno condotto un’importante e complessa attività info-investigativa che ha riguardato le merci in transito presso lo scalo portuale di Salerno, all’esito della quale sono state sequestrate 10 autovetture di grossa cilindrata e del valore commerciale totale di circa 500. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

