Ponticelli e Toiano presi due insospettabili pusher | la strategia dei clan per eludere i controlli

Nel cuore di Napoli, i clan utilizzano insospettabili cittadini per gestire lo spaccio di droga, eludendo i controlli delle forze dell'ordine. Ponticelli e Toiano sono stati recentemente teatro di operazioni che hanno portato all'arresto di due incensurati, evidenziando come il traffico di stupefacenti si sviluppi su reti parallele, lontane dai porti e autostrade.

Napoli: Lo spaccio di droga nelle mani di insospettabili incensurati. I Porti e le autostrade sono sempre i luoghi dove arrivano e viaggiano i quintali di stupefacenti ma lo smercio, quello che porta i soldi, viaggia per vie parallele ma diverse. Carabinieri arrestano due persone. Il fenomeno è oggettivamente consolidato. Un fenomeno che trova riscontro negli arresti dei carabinieri. Parliamo dello spaccio di droga che gira nelle mani di incensurati. Persone, all'apparenza insospettabili, che smerciano morte nelle strade di Napoli. La criminalità organizzata si adegua e si trasforma. Il rischio di grossi sequestri da parte delle forze dell'ordine è elevato e porterebbe notevoli problemi nelle casse dei clan.

