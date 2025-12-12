Ponsacco | arrestato un uomo accusato di aver emesso fatture false

Nella giornata di mercoledì 10 dicembre, i Carabinieri di Ponsacco hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, arrestando un uomo di 58 anni accusato di aver emesso fatture false. L’intervento fa parte delle attività di contrasto alle frodi fiscali e alle irregolarità nel settore economico.

Nella giornata di mercoledì 10 dicembre i Carabinieri della Stazione di Ponsacco hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, arrestando un uomo di 58 anni. L’operazione è stata condotta in ottemperanza a un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, emesso. Pisatoday.it

