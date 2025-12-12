Poliziotti e rotariani consegnano i doni di Natale ai bambini della pediatria

Poliziotti e rotariani hanno portato la magia del Natale ai bambini della pediatria del Policlinico Riuniti di Foggia, consegnando doni e portando sorrisi ai piccoli pazienti. Un gesto di solidarietà e calore che ha reso anticipatamente speciale questa festività, portando conforto e gioia a chi affronta momenti difficili.

Quest’anno Natale è arrivato in anticipo per i piccoli pazienti ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Infatti, nel pomeriggio dell’11 dicembre, la Polizia di Stato e il Rotary Club Foggia Umberto Giordano, hanno distribuito alcuni doni natalizi, regalando giochi, libri, quaderni e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

