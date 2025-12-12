Politiche rivolte ai giovani l’assessore Brianzi e il direttore Canessa relatori a Genova sulla Vig

A Genova si è conclusa una due giorni dedicata alle politiche giovanili, promossa dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani con la collaborazione della Fondazione Ries. Durante l'evento, l’assessore Brianzi e il direttore Canessa hanno approfondito il tema della Valutazione di Impatto Generazionale (Vig) applicata ai Documenti Unici di Programmazione, illustrando strategie e prospettive per le politiche rivolte ai giovani.

Si è conclusa a Genova la due giorni promossa dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani, con la collaborazione scientifica della Fondazione Ries, dedicata alla Valutazione di impatto generazionale (Vig) applicata ai Dup, i Documenti unici di programmazione. Un percorso di formazione.