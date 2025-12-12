Polistena Lions club donerà apparecchi ortodontici e protesi dentarie

Il Lions Club Polistena Brutium avvia il progetto “Doniamo un sorriso, costruiamo il futuro”, un'iniziativa di inclusione sociale dedicata a migliorare la qualità di vita delle persone attraverso donazioni di apparecchi ortodontici e protesi dentarie. L'obiettivo è offrire supporto e opportunità di crescita a chi ne ha bisogno, promuovendo solidarietà e inclusione nella comunità.

"Doniamo un sorriso, costruiamo il futuro" è il progetto di inclusione sociale avviato dal Lions club Polistena Brutium. Un'iniziativa ad alto impatto sociale resa possibile grazie a un finanziamento, in forma di sponsorizzazione, di 50.500,00 euro.L'obiettivo del progetto, che partirà il 7.

Il Lions Club Polistena Brutium dona 20 protesi mobili e 15 apparecchi ortodontici miofunzionali