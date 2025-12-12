Policlinico Federico II Salvatore torna a sentire grazie a un impianto cocleare robotico

Napolitoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento innovativo al Policlinico Federico II ha restituito l’udito a Salvatore, un uomo di 60 anni di Napoli, grazie a un impianto cocleare robotico. Questa tecnologia avanzata gli permette di ascoltare di nuovo la voce dei familiari, riprendere il lavoro e godersi i suoni del mare durante le sue passeggiate, segnando un importante passo avanti nel campo delle terapie uditive.

Salvatore (nome di fantasia per tutelarne la privacy), sessantenne partenopeo, potrà ascoltare nuovamente la voce dei suoi familiari, riprendere il lavoro e sentire il rumore del mare durante le sue amate passeggiate, grazie alla possibilità di recuperare l’udito a seguito dell’intervento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

policlinico federico ii salvatoreA NAPOLI - Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, eseguito innovativo impianto cocleare con tecnica robotica in un paziente adulto - Salvatore (nome di fantasia per tutelarne la privacy), sessantenne partenopeo, potrà ascoltare nuovamente la voce dei suoi familiari, riprendere il lavoro e sentire il rumore del mare durante le sue a ... Scrive napolimagazine.com

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, eseguito innovativo impianto cocleare con tecnica robotica - Salvatore (nome di fantasia per tutelarne la privacy), sessantenne partenopeo, potrà ascoltare nuovamente la voce dei suoi familiari, riprendere il lavoro e ... Come scrive napolivillage.com

Policlinico Federico II di Napoli, via ai lavori per il nuovo pronto soccorso di orto-traumatologia

Video Policlinico Federico II di Napoli, via ai lavori per il nuovo pronto soccorso di orto-traumatologia