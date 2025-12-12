Policlinico Federico II Salvatore torna a sentire grazie a un impianto cocleare robotico
Un intervento innovativo al Policlinico Federico II ha restituito l’udito a Salvatore, un uomo di 60 anni di Napoli, grazie a un impianto cocleare robotico. Questa tecnologia avanzata gli permette di ascoltare di nuovo la voce dei familiari, riprendere il lavoro e godersi i suoni del mare durante le sue passeggiate, segnando un importante passo avanti nel campo delle terapie uditive.
