Poesia in dialetto fanese in scena Novità al Masetti prima del film

Al Masetti Cinema, dal 25 dicembre, prende vita una novità prima della proiezione del film C’è un momento: la poesia in dialetto fanese, che attraversa la sala, creando un suggestivo viaggio sonoro e culturale prima che le luci si spengano.

C'è un momento, prima che le luci si spengano e il film cominci, in cui tutto può ancora accadere. Un attimo sospeso, quasi invisibile, che al Masetti Cinema dal 25 dicembre acquista una forma nuova: la voce del dialetto fanese che attraversa la sala e accompagna lo spettatore in un viaggio sonoro inatteso. Nasce " Versi in Sala ", il progetto che unisce la poesia vernacolare alla ritualità cinematografica, trasformando l'attesa in un'esperienza culturale a sé. È un'idea semplice e insieme inattesa: prima di ogni proiezione, fino a giugno 2026, il pubblico ascolterà una breve poesia in dialetto fanese, diversa per tono, stile, durata.

