Plasma di Amici 25 racconta la sua malattia | A 15 anni il mio mondo è cambiato

Plasma di Amici 25 condivide la sua esperienza personale, rivelando come una malattia vissuta a 15 anni abbia rivoluzionato il suo mondo. La sua storia testimonia come il dolore possa diventare una fonte di ispirazione, trasformando le difficoltà in arte e forza.

Dietro ogni artista si nasconde spesso un dolore più o meno sopito. C'è chi lo supera, chi lo deve ancora elaborare e chi lo trasforma in arte. Plasma, allievo di Amici 25, appartiene a questa ultima categoria. Nell'ultima puntata del daytime ha aperto il suo cuore al prof Rudy Zerbi, raccontando della sua malattia e di come la musica sia diventata una via di fuga e di espressione. Plasma: "A 15 anni mi sono ammalato di una malattia cronica". "A 15 anni il mio mondo è stato preso e distrutto", ha raccontato Plasma. "Mi sono ammalato di una malattia cronica e ho dovuto affrontare un ricovero ospedaliero.

