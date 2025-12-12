Più Libri Più Liberi 2025 | una connessione tra libri e persone

Più Libri Più Liberi 2025 si presenta come un punto di incontro tra libri e persone, offrendo un’esperienza che richiama il calore di un ritorno a casa. Questa edizione conferma il ruolo della manifestazione come spazio di condivisione, crescita e passione, dove la comunità dei lettori, degli autori e degli appassionati si stringe intorno alla cultura e alla passione per la lettura.

Entrare all’ edizione 2025 di Più Libri più Liberi ha avuto il sapore di un ritorno a casa. Da giornalista, ma prima ancora da lettrice, l’impressione è stata quella di ritrovarsi al centro di una comunità viva, pulsante, attenta. Non una semplice esposizione editoriale, ma un luogo di connessioni: tra chi i libri li scrive, chi li pubblica, chi li racconta e chi li ama. L’evento, ospitato come sempre all’interno de “ La Nuvola “ il nuovo Centro dei Congressi a Roma EUR, nei giorni dal 4 al 8 Dicembre 2025, ha confermato la sua solidissima reputazione, organizzazione eccellente, spazi curati, programmazione ricca e un clima che invitava alla conversazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Più Libri Più Liberi 2025: una connessione tra libri e persone

