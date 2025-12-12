Più Europa Salerno | Il mondo liberale ritrovi un’unità programmatica Saremo presenti al primo congresso dei liberaldemocratici
Il primo congresso dei Liberaldemocratici a Salerno, in programma domenica 14 dicembre, rappresenta un momento cruciale per il mondo liberale locale. Più Europa Salerno invita a ritrovare un’unità programmatica, sottolineando l’importanza di unire le forze per rafforzare l’identità e l’azione del movimento liberale in regione.
Domenica prossima, 14 dicembre, si terrà a Salerno il primo congresso del Partito dei Liberaldemocratici, un appuntamento che segna un momento significativo per l’area politica liberale del territorio. Più Europa Salerno guarda con attenzione e spirito collaborativo a questa iniziativa. Salernotoday.it
Più Europa Salerno: "Il mondo liberale ritrovi un'unità programmatica. Saremo presenti al primo congresso dei liberaldemocratici"