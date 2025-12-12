Più di 4 lavoratori su 10 in Emilia-Romagna hanno una retribuzione sotto i 20mila euro lordi all' anno

In Emilia-Romagna, oltre il 40% dei lavoratori guadagna meno di 20mila euro all’anno, evidenziando una significativa disparità salariale. Nel frattempo, l’economia regionale registra una modesta crescita del PIL dello 0,2% nel 2024, con previsioni di stabilità anche nel 2025.

La crescita del prodotto interno lordo in Emilia-Romagna ha raggiunto lo 0.2% nel corso del 2024, mentre nel 2025 dovrebbe arrivare a quota +0.8%. Nella nostra regione i lavoratori dipendenti sono 1.58 milioni, in crescita del +2,2% nel 2023.Per quanto riguarda i redditi il 20,9% ha una.