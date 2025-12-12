Piscina Raffalda chiusa per motivi di sicurezza | Vogliamo riaprire entro il 7 gennaio

La piscina Raffalda è stata chiusa temporaneamente dal 12 dicembre per motivi di sicurezza, al fine di tutelare gli utenti. La direzione si impegna a riaprire la struttura entro il 7 gennaio, garantendo interventi necessari per garantire un ambiente sicuro e affidabile.

A partire da oggi, venerdì 12 dicembre, si è resa necessaria per ragioni di sicurezza, a tutela degli utenti, la chiusura temporanea della piscina Raffalda. "Una decisione sofferta, ma improrogabile - spiega l'assessore allo Sport Mario Dadati - che l'Amministrazione comunale ha assunto a seguito. Ilpiacenza.it

