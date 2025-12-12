Pioggia nel parcheggio dell' Iperal | intervengono i pompieri

Leccotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre, problemi nel parcheggio dell'Iperal in via Fabio Filzi. Poco prima delle 11, un veicolo entrato nel centro commerciale ha urtato i cartelli del soffitto e i tubi del sistema antincendio, causando intervento dei pompieri a causa delle condizioni di emergenza.

