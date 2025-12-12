Pioggia nel parcheggio dell' Iperal | intervengono i pompieri
Venerdì 12 dicembre, problemi nel parcheggio dell'Iperal in via Fabio Filzi. Poco prima delle 11, un veicolo entrato nel centro commerciale ha urtato i cartelli del soffitto e i tubi del sistema antincendio, causando intervento dei pompieri a causa delle condizioni di emergenza.
Problemi in via Fabio Filzi nella mattinata di venerdì 12 dicembre. Poco prima delle 11 un mezzo appena entrato nel parcheggio del centro commerciale che ospita anche il supermercato Iperal avrebbe urtato i cartelli appesi al soffitto e i tubi del sistema antincendio che si trovano poco oltre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
NUOVO ARRIVO Bmw X1 2.0d X-drive 177cv Futura 2010 Optional in dotazione: Tetto apribile e panoramico Trazione 4x4 Fari bixeno Navigatore professional Bluetooth Aux Stereo cd mp3 Sensori di parcheggio post e ant Sensori luci e pioggia Pacchett - facebook.com Vai su Facebook
Pioggia nel parcheggio dell'Iperal: intervengono i pompieri - Poco prima delle 11 un mezzo appena entrato nel parcheggio del centro commerciale che ospita anche il supermercato Iperal avrebbe ... Si legge su leccotoday.it