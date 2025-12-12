Pioggia e neve in arrivo calo delle temperature | le tendenze meteo della prossima settimana

La prossima settimana in Italia sarà caratterizzata da un cambio delle condizioni meteorologiche, con l'anticiclone che si ritirerà, lasciando spazio a nuove perturbazioni. Piogge, calo delle temperature e neve in quota sono previsti dal 15 al 21 dicembre, segnando una svolta meteo significativa per le regioni interessate.

Svolta meteo a partire dalla prossima settimana per l'Italia. Tra i giorni dal 15 al 21 dicembre l'anticiclone arretrerà lasciando spazio a nuove perturbazioni con piogge e maltempo che faranno abbassare anche le temperature e porteranno neve in quota. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meteo Italia: Venerdi irruzione fredda con pioggia, neve e calo termico

Meteo Italia: Venerdi irruzione fredda con pioggia, neve e calo termico

Pioggia e neve in arrivo, calo delle temperature: le tendenze meteo della prossima settimana - Tra i giorni dal 15 al 21 dicembre l’anticiclone arretrerà lasciando spazio a nuove perturbazioni con piogge e maltempo che faranno ... fanpage.it scrive

