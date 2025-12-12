Pinterest Predicts™ 2026 l’oracolo ha parlato | tutta la moda dell’anno nuovo

Pinterest Predicts™ 2026 svela le tendenze moda per il nuovo anno, offrendo spunti e ispirazioni per affrontare il futuro con entusiasmo. Un momento di riflessione e innovazione, un’opportunità per lasciarsi alle spalle il passato e dare il via a nuove avventure stilistiche e personali.

Un nuovo capitolo è lì lì per cominciare, e sta a noi attribuirvi o meno un significato simbolico: nella più poetica delle concezioni abbiamo tra le mani la scusa decisiva per lasciarci alle spalle ciò che grava sull'anima, mettere doverosi punti a situazioni ormai stagnanti, dare finalmente il via a quel progetto in bozza da sin troppo tempo. Nella più modaiola, invece, un mare di inedite tendenze ancora da navigare. Come da rito, a soddisfare la nostra inesauribile sete di curiosità è Pinterest Predicts: ebbene sì, con una puntualità del tutto invidiabile anche quest'anno la profezia è stata pronunciata.