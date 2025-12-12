Pinocchio nel giardino delle meraviglie | il Natale di Montefiascone

Dal 7 dicembre al 17 gennaio, Montefiascone si trasforma nel suggestivo Giardino delle Meraviglie, offrendo un'atmosfera natalizia ricca di magia e spettacoli. Un evento che coinvolge tutto il borgo, creando un'incantevole cornice per le festività e regalando emozioni a residenti e visitatori.

A Montefiascone, in provincia di Viterbo, arriva la magia del Natale. Il borgo, dal 7 dicembre al 17 gennaio si trasforma nel Giardino delle Meraviglie.In programma l'evento “Pinocchio nel Giardino delle Meraviglie” con luci, spettacoli, mercatini, presepi viventi, musica, laboratori e tanta. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Pinocchio nel giardino delle meraviglie": il Natale di Montefiascone

MONTEFIASCONE NATALE 2025 “Pinocchio nel Giardino delle Meraviglie” Dal 7 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026 Montefiascone si trasforma in un mondo fiabesco, ispirato alla magia della fiaba di Collodi e intrecciato con lo spirito del Natale. - facebook.com Vai su Facebook

“Pinocchio nel giardino delle meraviglie”, presentato il programma di eventi natalizi a Montefiascone dedicati al celebre burattino - Nella prima delle tre giornate di donazione sangue e plasma in piazza Vittorio Emanuele (altre date 15 e 20 dicembre), il Comune di Montefiascone ha presentato ufficialmente il programma di eventi ... Lo riporta tusciaup.com

Il “Giardino delle Meraviglie” si accende: Varese dà il via al Natale con luci, magia e oltre 500.000 lucine - Il grande momento è arrivato: questa sera, venerdì 28 novembre, alle 18, il parco di Palazzo Estense tornerà a brillare con l’accensione ufficiale del “Giardino delle Meraviglie”, l’attrazione luminos ... laprovinciadivarese.it scrive

WELCOME BACK PINOCCHIO - film completo IT

Video WELCOME BACK PINOCCHIO - film completo IT Video WELCOME BACK PINOCCHIO - film completo IT