pier silvio berlusconi traccia la rotta di forza italia

Pier Silvio Berlusconi delinea la strategia di Forza Italia in vista delle prossime sfide politiche. In un periodo di festa come quello natalizio, si intrecciano immagini di Gesù Bambino e Babbo Natale che collaborano per consegnare i regali, simbolo di speranza e rinnovamento, mentre il panorama politico si prepara a un nuovo capitolo.

Cose che accadono poco prima di Natale: 1) Gesù Bambino e Babbo Natale si organizzano per distribuire i regali. 2) La produzione di insalata russa, tartine untissime e altre porcherie assortite aumenta a dismisura. 3) Si moltiplicano le agghiaccianti “bicchierate” per far finta di volersi bene. 4) Pier Silvio Berlusconi fa il punto della situazione nella splendida cornice di Cologno Monzese. A noi interessa soprattutto il punto 4. Senza troppi giri di parole dice così, l’ad Mediaset: «Giorgia Meloni? È apprezzata a livello internazionale, sta facendo un lavoro sacrosanto da primo ministro, il governo lavora bene e lo dimostrano tutti gli indicatori economici che sono positivi, a partire dal Pil. Liberoquotidiano.it

Pier Silvio Berlusconi: "Facce nuove in Forza Italia". Tajani: processo avviato - Il figlio del Cavaliere traccia la rotta alla festa di fine anno di Mediaset "Abbiamo il miglior premier in Europa". msn.com

Pier Silvio e la rivoluzione garbata dentro Forza Italia - facebook.com Facebook

La “ruota” di Pier Silvio: chiede facce nuove a Tajani. L’indiscrezione è che farà lui personalmente scouting. Tra i tanti, circolano i nomi dell’ad Niccolò Querci e di Annalisa Doris, vicepresidente di Mediolanum. Ecco il casting - @carusocarmelo X.com