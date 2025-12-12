Pier Silvio Berlusconi traccia la rotta di Forza Italia

Liberoquotidiano.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pier Silvio Berlusconi delinea la strategia di Forza Italia in vista delle prossime sfide politiche. In un periodo di festa come quello natalizio, si intrecciano immagini di Gesù Bambino e Babbo Natale che collaborano per consegnare i regali, simbolo di speranza e rinnovamento, mentre il panorama politico si prepara a un nuovo capitolo.

Cose che accadono poco prima di Natale: 1) Gesù Bambino e Babbo Natale si organizzano per distribuire i regali. 2) La produzione di insalata russa, tartine untissime e altre porcherie assortite aumenta a dismisura. 3) Si moltiplicano le agghiaccianti “bicchierate” per far finta di volersi bene. 4) Pier Silvio Berlusconi fa il punto della situazione nella splendida cornice di Cologno Monzese. A noi interessa soprattutto il punto 4. Senza troppi giri di parole dice così, l’ad Mediaset: «Giorgia Meloni? È apprezzata a livello internazionale, sta facendo un lavoro sacrosanto da primo ministro, il governo lavora bene e lo dimostrano tutti gli indicatori economici che sono positivi, a partire dal Pil. Liberoquotidiano.it

pier silvio berlusconi tracciaPier Silvio Berlusconi: "Facce nuove in Forza Italia". Tajani: processo avviato - Il figlio del Cavaliere traccia la rotta alla festa di fine anno di Mediaset "Abbiamo il miglior premier in Europa". msn.com

pier silvio berlusconi traccia la rotta di forza italia

© Liberoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi traccia la rotta di Forza Italia

Pier Silvio Berlusconi incontra la stampa italiana

Video Pier Silvio Berlusconi incontra la stampa italiana