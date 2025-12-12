Pier Silvio Berlusconi su Amadeus | Dovesse chiudere il contratto con Warner siamo aperti a professionisti come lui

Pier Silvio Berlusconi ha espresso apertura verso un possibile ingaggio di Amadeus da parte di Mediaset, qualora il conduttore decidesse di lasciare Warner. La dichiarazione è stata rilasciata durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, in occasione delle festività natalizie, evidenziando l'interesse dell'azienda per professionisti di alto calibro come il presentatore.

Se Amadeus dovesse lasciare Warner, Mediaset potrebbe valutare l’ingaggio del presentatore: è quanto in sostanza dichiarato da Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa, avvenuto a Cologno Monzese in occasione delle festività natalizie. Se a livello globale si parla molto di Warner Bros. Discovery e dell’offerta di acquisizione avanzata da Netflix, in Italia da giorni si continua a parlare della possibilità che Amadeus possa lasciare la Warner dopo i deludenti risultati d’ascolto ottenuti sul Nove. “Difficile che i contratti con queste multinazionali vengano stracciati a meno di diverse opzioni – ha dichiarato l’amministratore delegato Mediaset – Lui è sotto contratto con Warner. Tpi.it

Amadeus a Mediaset? Pier Silvio Berlusconi apre le porte

Amadeus a Mediaset? Pier Silvio Berlusconi apre le porte - Ecco le dichiarazioni dell’AD, che ieri sera ha incontrato la stampa italiana. novella2000.it

Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Bonolis torna in prima serata a gennaio. La Ruota della Fortuna anche nella settimana di Sanremo, per Ilary Blasi nuovi progetti» - «Per il terzo anno consecutivo Mediaset è davanti al Servizio Pubblico: 37,5 di share contro il 35,8 della Rai. ilmessaggero.it

Pier Silvio e la rivoluzione garbata dentro Forza Italia - facebook.com facebook

La “ruota” di Pier Silvio: chiede facce nuove a Tajani. L’indiscrezione è che farà lui personalmente scouting. Tra i tanti, circolano i nomi dell’ad Niccolò Querci e di Annalisa Doris, vicepresidente di Mediolanum. Ecco il casting - @carusocarmelo x.com