Pier Silvio Berlusconi | La Ruota della Fortuna è la nostra forza il GF non è un flop

L'intervista. «La Ruota della Fortuna è una killer application straordinaria. Striscia non può tornare in access prime time: sarebbe sbagliato. Il Grande Fratello non è un flop». Così Pier Silvio Berlusconi a Corriere della Sera riassume il momento di Canale 5, che grazie al quiz di Gerry Scotti ha ritrovato ascolti eccezionali in una fascia storicamente in difficoltà, arrivando a dicembre a superare i cinque milioni di spettatori a serata. L'amministratore delegato di MFE (MediaForEurope) non teme un eventuale logoramento del format dovuto alla forte esposizione: «La Ruota della Fortuna sta andando benissimo e quindi non la fermiamo: quando un prodotto ha successo va sfruttato.

