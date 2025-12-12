Pier Silvio Berlusconi | La Ruota della Fortuna è la nostra forza il GF non è un flop

L’intervista. «La Ruota della Fortuna è una killer application straordinaria. Striscia non può tornare in access prime time: sarebbe sbagliato. Il Grande Fratello non è un flop». Così Pier Silvio Berlusconi a Corriere della Sera riassume il momento di Canale 5, che grazie al quiz di Gerry Scotti ha ritrovato ascolti eccezionali in una fascia storicamente in difficoltà, arrivando a dicembre a superare i cinque milioni di spettatori a serata. L’amministratore delegato di MFE (MediaForEurope) non teme un eventuale logoramento del format dovuto alla forte esposizione: «La Ruota della Fortuna sta andando benissimo e quindi non la fermiamo: quando un prodotto ha successo va sfruttato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

pier silvio berlusconi ruotaPier Silvio Berlusconi: «La Ruota della Fortuna è la nostra forza, il GF non è un flop» - Così Pier Silvio Berlusconi a Corriere della Sera riassume il momento di Canale 5, che grazie al quiz di Gerry Scotti ha ritrovato ascolti ... Come scrive 361magazine.com

pier silvio berlusconi ruotaMediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Bonolis torna in prima serata a gennaio. La Ruota della Fortuna anche nella settimana di Sanremo, per Ilary Blasi nuovi progetti» - «Per il terzo anno consecutivo Mediaset è davanti al Servizio Pubblico: 37,5 di share contro il 35,8 della Rai. Scrive ilmattino.it

