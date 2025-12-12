Pier Silvio Berlusconi incorona la Meloni e avvisa Tajani | Servono volti nuovi

Pier Silvio Berlusconi ha espresso il suo apprezzamento per Giorgia Meloni, definendola il miglior premier in Europa, e ha sottolineato l'importanza di un ricambio generazionale in Forza Italia. Nel frattempo, il vicepremier Tajani ha recepito le sollecitazioni positive, evidenziando la necessità di nuovi volti politici per rafforzare il centrodestra.

L’ad di Mfe auspica il ricambio dentro Fi. Il vicepremier: «Sollecitazioni positive». « Giorgia Meloni è il miglior primo ministro in Europa». Firmato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe (MediaForEurope, Mediaset España, Mondadori e Publitalia), che mercoledì sera ha risposto ai giornalisti in occasione degli auguri di fine anno nello studio 10 di Cologno Monzese. Temi caldi il governo, Forza Italia e l’editoria. « Meloni è apprezzata a livello internazionale», spiega, «sta facendo un lavoro sacrosanto da primo ministro, il governo sta facendo bene e lo dimostrano tutti gli indicatori economici che sono positivi, a partire dal Pil. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pier Silvio Berlusconi incorona la Meloni e avvisa Tajani: «Servono volti nuovi»

Pier Silvio Berlusconi a sorpresa nello studio de La Ruota della Fortuna

