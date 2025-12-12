piccoli cantori accendono il natale in piazza scala

Il 13 dicembre, Piazza della Scala a Milano si accende di magia natalizia con il concerto dei Piccoli Cantori. L'evento, parte di Lumen Your Christmas, porta musica e atmosfere festive, creando un momento di gioia e condivisione nel cuore della città.

Il 13 dicembre a Milano il Coro dei Piccoli Cantori anima Lumen Your Christmas: musica, focolare urbano e magia natalizia in Piazza della Scala. MILANO – Sabato 13 dicembre, alle ore 17.00, Piazza della Scala si trasformerà in un luogo di calore e condivisione grazie all’esibizione del Coro dei Piccoli Cantori di Milano. L’appuntamento rientra nel progetto LUMEN YOUR CHRISTMAS, l’installazione urbana firmata da La Nordica-Extraflame che porta nel cuore della città un’idea rinnovata di focolare: uno spazio di luce e vicinanza, pensato per chi vive Milano e desidera ritrovare la magia autentica delle feste. 🔗 Leggi su Lopinionista.it