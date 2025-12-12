Picco dell’influenza a Natale | come prevenirla e riconoscere i sintomi I consigli del dottor Gianluigi Spata

Quicomo.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'avvicinarsi del Natale, la stagione influenzale raggiunge il suo picco, aumentando il rischio di contagi. È importante conoscere i sintomi e adottare misure preventive per proteggere sé stessi e gli altri. Il dottor Gianluigi Spata fornisce consigli utili per riconoscere l'influenza e affrontare al meglio questo periodo critico.

La stagione influenzale è entrata nel vivo e l’attenzione degli esperti è puntata sul periodo di Natale, indicato come possibile momento di picco dei contagi. Influenza, Covid e altri virus respiratori stanno tornando a circolare mentre aumentano pranzi, cene e incontri al chiuso. A favorire la. Quicomo.it

Immagine generica