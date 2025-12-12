Picchiata e segregata per 24 ore si salva grazie al Gps inviando la sua posizione a un amico

Una donna è stata segregata e picchiata per oltre 24 ore in un’abitazione di Gambolò, Pavia. Grazie al GPS del suo telefono, è riuscita a inviare la sua posizione a un amico, contribuendo così alla sua salvezza. L’episodio si è verificato tra il 9 e il 10 dicembre, quando un uomo di 32 anni di origini marocchine ha tenuto la donna prigioniera.

Un incubo durato più di 24 ore. Per un giorno intero, tra martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, una donna è stata tenuta segregata in un'abitazione della frazione Remondò del Comune di Gambolò (Pavia), e picchiata ripetutamente dal proprietario dell'alloggio, un uomo di 32 anni, di origine marocchina. L'allarme grazie alla posizione Gps condivisa con un amico La vittima si è salvata dopo.

