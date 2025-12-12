Picchia e tiene sotto sequestro una ragazza per oltre 24 ore 32enne arrestato

🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo aver sequestrato e maltrattato una ragazza per più di 24 ore. La vittima ha inviato un messaggio a un conoscente condividendo la sua posizione GPS, consentendo così il suo salvataggio e l'arresto dell'aggressore. L'episodio evidenzia l'importanza delle nuove tecnologie nella tutela delle vittime di violenza.

(Adnkronos) – Ha inviato a un conoscente un messaggio condividendo la posizione Gps senza ulteriori spiegazioni, cosa che le ha permesso di essere portata in salvo e di far arrestare l'uomo che la teneva sequestrata in casa sua da oltre 24 ore. E' accaduto in provincia di Pavia, nella frazione Remondò di Gambolò, lo scorso .

