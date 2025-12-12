Picchia e imprigiona in casa una donna per 24 ore | lei si salva inviando coordinate gps a un amico

Una donna è stata tenuta prigioniera per 24 ore in casa a Gambolò (Pavia) da un uomo di 32 anni, con precedenti, che l'ha minacciata e picchiata. La vittima è riuscita a salvarsi inviando le proprie coordinate GPS a un amico, mettendo fine alla drammatica situazione.

Gambolò (Pavia), 12 dicembre 2025 – Per ventiquattro ore è rimasta prigioniera di un marocchino di 32 anni, che ha alle spalle numerosi precedenti, che l’ha minacciata e percoss a. Per liberarsi la donna è riuscita ad inviare le coordinate Gps ad un amico che ha immediatamente allertato la polizia. L’episodio è avvenuto mercoledì a Gambolò, in provincia di Pavia. Quando sul posto sono arrivati gli agenti della Volante del commissariato si sono trovati davanti il giovane che ha tentato di sbarrare loro l’accesso all’abitazione. Un tentativo miseramente fallito. Close-up on an African American couple using the GPS on a cell phone while driving a car - lifestyle concept. Ilgiorno.it

