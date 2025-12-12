piazzette natalizie e laboratori ricco fine settimana a tolentino

A Tolentino torna il tradizionale fine settimana natalizio con piazzette, mercatini e laboratori. Nel centro storico e nei quartieri si susseguiranno iniziative, tra cui l’appuntamento di domani in piazza della Libertà con le

Fine settimana pieno di iniziative a Tolentino sia in centro storico che nei quartieri. Domani dalle 9 tornano in piazza della Libertà " Le piazzette natalizie " con mercatino e degustazioni di piatti della tradizione. Dalle 15.30 riapre la Casa puffosa in via Filelfo e dalle 16 in piazza della Libertà Trenino puffoso. Alle 16 al parco Vittime della Shoah, in piazza Peramezza "Arriva Babbo Natale" a cura del comitato Quartiere Buozzi; alle 17 alla cartoleria W la Scuola, letture e laboratori creativi. Alle 21.15, al teatro Vaccaj, Galà di Natale, concerto del Coro polifonico "Città di Tolentino", impreziosito dal tenore Beniamino Son, dalla danza con il liceo coreutico Filelfo e dagli attori Antonella Ruffini e Nazzareno Bellesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it