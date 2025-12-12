piazze contro la moneta unica si dimette il governo in bulgaria

In Bulgaria, le piazze si mobilitano contro la moneta unica, portando alle dimissioni del governo guidato da Rosen Zhelyazkov. A poche settimane dall'abbandono della valuta nazionale, il premier ha deciso di lasciare l'incarico, ascoltando le forti proteste dei cittadini. La vicenda evidenzia le tensioni politiche e sociali legate alle scelte economiche del paese.

