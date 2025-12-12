Piazza Re di Roma partita la riqualificazione dell’area ludica | era stata vandalizzata
Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area ludica di piazza Re di Roma, nel municipio più popoloso di Roma. Dopo essere stata vandalizzata, l’area riceve un intervento di restyling grazie a un finanziamento di 500.000 euro. Si tratta della prima delle zone giochi cittadine a beneficiare di questo intervento di riqualificazione.
Le aree ludiche del municipio più popoloso di Roma stanno per subire un profondo restyling. È la prima a beneficiare dei fondi a disposizione, complessivamente mezzo milione di euro, è quella che si trova in piazza Re di Roma.I giochi vandalizzati di piazza Re di Roma“Il ripristino dell’area. Romatoday.it
