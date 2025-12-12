Piazza Re di Roma partita la riqualificazione dell’area ludica | era stata vandalizzata

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area ludica di piazza Re di Roma, nel municipio più popoloso di Roma. Dopo essere stata vandalizzata, l’area riceve un intervento di restyling grazie a un finanziamento di 500.000 euro. Si tratta della prima delle zone giochi cittadine a beneficiare di questo intervento di riqualificazione.

Le aree ludiche del municipio più popoloso di Roma stanno per subire un profondo restyling. È la prima a beneficiare dei fondi a disposizione, complessivamente mezzo milione di euro, è quella che si trova in piazza Re di Roma.I giochi vandalizzati di piazza Re di Roma“Il ripristino dellarea. Romatoday.it

piazza re roma partitaRoma, recital di Konstantin Lifschitz al Salone dei Piceni: serata interamente dedicata a Bach - 15, il Salone dei Piceni (Piazza di San Salvatore in Lauro 15) ospita il recital pianistico di Konstantin Lifschitz, quarto appuntamento della ... msn.com

piazza re di roma partita la riqualificazione dell8217area ludica era stata vandalizzata

© Romatoday.it - Piazza Re di Roma, partita la riqualificazione dell’area ludica: era stata vandalizzata

GAETANO-GOL, la ROMA affonda ancora: Cagliari-Roma 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video GAETANO-GOL, la ROMA affonda ancora: Cagliari-Roma 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights