L’intervento del vigile del fuoco alla Piazza Fontana rivela l’intensità e la drammaticità di quei momenti. Tra i ricordi di un’azione immediata e difficile, emerge il senso di responsabilità di chi si trovò a fronteggiare una delle pagine più nere della storia italiana. La testimonianza descrive la fatica e il dolore di un’operazione cruciale in un contesto di grande tragedia.

“I vetri, gente che si lamentava, gente che aveva perso un pezzo di gamba. Era una cosa straziante, però purtroppo noi dovevamo fare il nostro lavoro”. Romeo Turrin, caporeparto dei vigili del fuoco in congedo fu fra i primi a intervenire il 12 dicembre 1969 dopo lo scoppio della bomba alla Banca dell’Agricoltura in piazza Fontana a Milano. L’esplosione provocò 17 morti. “Sembrava uno scoppio, ma di una caldaia. Però poi, quando siamo arrivati, ci siamo resi conto di quello che era – ha proseguito il vigile del fuoco – Io non lo dimenticherò mai. Come ho detto più di una volta, ho fatto quattro terremoti, ho fatto alluvioni, ho fatto quasi 34 anni di servizio però piazza Fontana, non lo dimenticherò mai. Lapresse.it

Piazza Fontana, la commozione del vigile fuoco: "Intervenni per primo, fu straziante" - (LaPresse) “I vetri, gente che si lamentava, gente che aveva perso un pezzo di gamba. stream24.ilsole24ore.com

Milano ricorda l'anniversario della strage di piazza Fontana. Il corteo istituzionale in diretta video - Milano ricorda le vittime della strage di piazza Fontana nel 56esimo anniversario dell'attentato di matrice neofascista, che nel 1969 causò 17 morti e 88 feriti in seguito allo scoppio di una bomba ne ... video.corriere.it

Nel giorno del 56° anniversario della Strage di Piazza Fontana, #CarloCalenda ha deciso di attaccare per l'ennesima volta la storia dei comunisti italiani, mistificando per altro le parole di #EnricoBerlinguer sulla #QuestioneMorale (che non c'entra nulla con la - facebook.com facebook

Ricordiamo oggi le vittime della strage neofascista di Piazza Fontana. Il 12 dicembre 1969, una bomba esplose nella Banca Nazionale dell’Agricoltura a Milano, causando 17 morti e 88 feriti. La memoria non è solo ricordo: è responsabilità. x.com