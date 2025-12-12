Piazza Fontana | Braga ' sotto attacco libertà non dimenticare'

Il 12 dicembre 1969, Piazza Fontana a Milano fu teatro di un attentato che causò 17 vittime e numerosi feriti. Questo tragico evento rappresenta uno dei momenti più bui della storia italiana, segnando profondamente il paese e la lotta per la difesa della libertà. Ricordare quella giornata è importante per mantenere viva la memoria e il senso di giustizia.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Il 12 Dicembre di 56 anni fa una strage di matrice neofascista uccideva 17 persone e ne feriva 88. Sotto attacco era la libertà di un paese, ma la risposta democratica fu forte e condivisa da un intero popolo. Non dimenticare mai Piazza Fontana". Lo ha scritto sui social Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

12 dicembre 1969, la bomba di Piazza Fontana, l'Italia sull'orlo del colpo di Stato

