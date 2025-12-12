Piazza dell' Angelo sprofonda nominati i tecnici per la ristrutturazione

Piazza dell'Angelo a Torre Faro è al centro di un intervento di ristrutturazione, dopo ripetenti richieste da parte di comitati e residenti. Il Comune ha nominato i tecnici incaricati dei lavori, avviando così un progetto volto a risanare e valorizzare l’area, che da tempo necessitava di interventi di riqualificazione.

Il Comune punta alla ristrutturazione di piazza dell'Angelo a Torre Faro dove più volte i comitati come il 3S di Gaetano Sciacca e i civici dei villaggi avevano sollecitato la ristrutturazione. L'area infatti dove si riuniscono famiglie e bambini a causa dell'erosione sta sprofondando.