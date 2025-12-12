Pianura chiusa autorimessa irregolare | sequestrate 39 targhe

A Pianura, un’autorimessa irregolare è stata sequestrata dalle autorità, che hanno trovato e sequestrato 39 targhe di sospetta provenienza. All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti anche numerosi manufatti edilizi realizzati senza le necessarie autorizzazioni, evidenziando irregolarità e violazioni delle normative vigenti.

All'interno dell'autorimessa, a Pianura, sono state rinvenute 39 targhe di sospetta provenienza, poste sotto sequestro, insieme a diversi manufatti edilizi realizzati in assenza dei permessi richiesti dalla normativa vigente. Gli agenti dell'Unità Operativa Soccavo della Polizia Locale, insieme ai militari dell'Arma dei Carabinieri della Stazione di Pianura, sono intervenuti a seguito di una denuncia presso .

