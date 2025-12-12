Pianura chiusa autorimessa abusiva | sequestrate 39 targhe Nei guai una donna

Nella zona di Pianura, un’autofficina abusiva senza autorizzazioni è stata scoperta e sequestrata, con 39 targhe di veicoli sequestrate. Nei guai una donna coinvolta nell’attività illegale, che operava senza licenza in via Pallucci, al confine con Soccavo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al provvedimento di sequestro e alla denuncia.

Un'autofficina abusiva, priva di qualsiasi autorizzazione, è stata scoperta e sequestrata in via Pallucci, nel quartiere di Pianura, al confine con Soccavo. L'intervento è scattato dopo una denuncia ed è stato condotto dagli agenti della Polizia Locale di Soccavo, in collaborazione con i Carabinieri della stazione di Pianura. Pianura, chiusa autorimessa abusiva: sequestrate 39 targhe.

