piaggio e inail alleati reinseriti 41 lavoratori con malattia professionale

Piaggio e Inail collaborano per il reinserimento di 41 lavoratori di Pontedera riconosciuti affetti da malattie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico, attraverso un progetto di integrazione lavorativa avviato nel dicembre 2025.

Pontedera (Pisa), 12 dicembre 2025 – Su 41 lavoratori della Piaggio di Pontedera è stato sperimentato un progetto di reinserimento e integrazione lavorativa rivolto a chi Inail ha riconosciuto la sussistenza di malattia professionale a carico dell’apparato muscolo scheletrico, con particolare riguardo ai distretti anatomici di spalle, gomiti, mani, polsi, rachide e, in parte minore, agli arti inferiori. Lavoratori con malattia professionale riconosciuta e destinatari di ‘accomodamenti ragionevoli’. Cassiere licenziato al Pam. “Piccoli cuori di solidarietà per Fabio” L’ obiettivo del programma giunto a conclusione lo scorso ottobre è stato quello di dare la possibilità a tali lavoratori in modo che potessero essere destinatari di ‘accomodamenti ragionevoli’ da un punto di vista tecnico e organizzativo, con l’obiettivo di agevolare la loro prosecuzione lavorativa riducendo il disagio conseguente alle menomazioni riconosciute, in coerenza con il modello di tutela e recupero dell’integrità psicofisica di cui al Regolamento Inail per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it